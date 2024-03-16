Каррагер оценил важность матча с «Ливерпулем» для тен Хага

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о предстоящем поединке между «Манчестер Юнайтед» и мерсисайдцами в рамках ¼ финала Кубка Англии.
«Нельзя недооценивать важность этой встречи для тен Хага. Если «Манчестер Юнайтед» потерпит неудачу, то международная пауза покажется вечностью, ведь до следующего матча в СМИ будет очень много негатива в сторону тренера», - приводятся слова Каррагера на страницах The Telegraph.
Кубковый матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье, 17 марта.
В чемпионате Англии «красные дьяволы» занимают шестое место, а мерсисайдцы находятся на второй строчке.
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