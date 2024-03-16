Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок Англии

Каррагер оценил важность матча с «Ливерпулем» для тен Хага

16 Марта 2024 • 10:20 Комментировать

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о предстоящем поединке между «Манчестер Юнайтед» и мерсисайдцами в рамках ¼ финала Кубка Англии.

«Нельзя недооценивать важность этой встречи для тен Хага. Если «Манчестер Юнайтед» потерпит неудачу, то международная пауза покажется вечностью, ведь до следующего матча в СМИ будет очень много негатива в сторону тренера», - приводятся слова Каррагера на страницах The Telegraph.

Кубковый матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье, 17 марта.

В чемпионате Англии «красные дьяволы» занимают шестое место, а мерсисайдцы находятся на второй строчке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер Эрик тен Хаг ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» больше всего хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой В «Спартак» едет новый тренер: Кто такой Артур Жорже, которого связывают с клубом Осадил Галицкого и выгнал гендиректора: Появилась информация о проблемах Ивича в «Краснодаре» «Краснодар» получил первый отказ от российского тренера «Реал» хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой «Реал» может продать Винисиуса за 200 миллионов - есть покупатель «Реал» предложил своего футболиста «Манчестер Юнайтед» С кем сыграет «Ливерпуль» Клоппа: Всё о жеребьёвке Лиги Европы С кем сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»: Впереди последняя жеребьёвка Лиги чемпионов Это может стоить чемпионства в АПЛ: «Арсенал» обходит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по интересному показателю
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера» Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя
Спортивные новости
Селиваненко рассказал, может ли Касаткина выиграть турнир серии «Мастерс» или «Большого шлема» Селиваненко прокомментировал поражение Касаткиной на турнире в Индиан-Уэллсе Канарейкин назвал самые интересные пары второго раунда плей-офф КХЛ Экс-теннисист Чесноков жёстко раскритиковал новый лозунг Олимпиады Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
16.03.24 в 15:15
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ковентри Ковентри
1.61 4.00 4.80
Видео
16.03.24 в 20:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ньюкасл Ньюкасл
1.54 4.40 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Марта
10:20 · Англия. Кубок Англии
Каррагер оценил важность матча с «Ливерпулем» для тен Хага
09:54 · Англия. Кубок Англии
Клопп чётко ответил, сыграет ли Салах с «Манчестер Юнайтед»
09:20 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о возможном повторении требла
01:44 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола поделился мнением о состоянии Грилиша
01:04 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола рассказал, когда вернутся де Брёйне и Эдерсон
15 Марта
21:19 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола: «Гимараэс – исключительный опорник»
12 Марта
14:28 · Англия. Премьер-лига
Нету не горит желанием переходить в «Тоттенхэм», португалец интересен другим топ-клубам
11:58 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «С опытом Джексон будет более спокоен у чужих ворот»
11:50 · Англия. Премьер-лига
Почеттино оценил выступления Палмера в матче с «Ньюкаслом»
09 Марта
11:16 · Англия. Кубок Англии
Тен Хаг рассказал, когда Хёйлунн восстановится после травмы
06 Марта
09:32 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет выиграть трофей - известна цель клуба 1
29 Февраля
15:15 · Англия. Кубок Англии
​Фанат «Лидса» упал с верхней трибуны на стадионе «Челси» 1
11:59 · Англия. Кубок Англии
Тен Хаг оценил игру Бруну Фернандеша
04:41 · Англия. Кубок Англии
​Линделоф: «Каземиро бывает очень хорош»
04:01 · Англия. Кубок Англии
​Онана: «Одержали важную победу»
Все новости
Рекомендуем