Каррагер оценил важность матча с «Ливерпулем» для тен Хага

«Нельзя недооценивать важность этой встречи для тен Хага. Если «Манчестер Юнайтед» потерпит неудачу, то международная пауза покажется вечностью, ведь до следующего матча в СМИ будет очень много негатива в сторону тренера», - приводятся слова Каррагера на страницах The Telegraph.