Клопп чётко ответил, сыграет ли Салах с «Манчестер Юнайтед»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался насчет состояния нападающего Мохамеда Салаха в преддверии кубкового противостояния с «Манчестер Юнайтед».
«Мохамед готов выйти на поле. Конате? Он не тренируется. Будет серьезная работа по его возвращению, но мы вряд ли успеем. Гравенберх провел тренировку, поэтому должен быть в строю», - приводит слова тренера инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
Матч ¼ финала Кубка России между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье, 17 марта.
В этом сезоне Салах провел 31 встречу, записав на свой счет 20 голов и 13 результативных передач.
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