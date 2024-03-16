Клопп чётко ответил, сыграет ли Салах с «Манчестер Юнайтед»

«Мохамед готов выйти на поле. Конате? Он не тренируется. Будет серьезная работа по его возвращению, но мы вряд ли успеем. Гравенберх провел тренировку, поэтому должен быть в строю», - приводит слова тренера инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.