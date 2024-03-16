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Гвардиола поделился мнением о состоянии Грилиша

16 Марта 2024 • 01:44 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ньюкасл
1 1.25 X 6.60 2 12.00
Через 17 ч. 24 мин.

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о форме Джека Грилиша.

Английский полузащитник пропустил три последних матча из-за рецидива прежней травмы. Недавно Грилиш вернулся к тренировкам, что подтвердил Гвардиола, однако, по словам испанца, 28-летнему футболисту ещё предстоит достичь оптимальных кондиций.

«Думаю, все знают о качествах Грилиша. Это исключительный во многих отношениях игрок. Надеюсь, он наберёт форму, потому что он действительно хорош.

Конечно, он очень важен для нас. Но я не буду говорить, что с ним мы играем лучше, чем без него, поскольку другие игроки очень усердно боролись за свои места в составе», – приводит City Xtra слова Гвардиолы.

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Джек Грилиш ещё теги

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