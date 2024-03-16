Гвардиола поделился мнением о состоянии Грилиша

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о форме Джека Грилиша.

Английский полузащитник пропустил три последних матча из-за рецидива прежней травмы. Недавно Грилиш вернулся к тренировкам, что подтвердил Гвардиола, однако, по словам испанца, 28-летнему футболисту ещё предстоит достичь оптимальных кондиций.

«Думаю, все знают о качествах Грилиша. Это исключительный во многих отношениях игрок. Надеюсь, он наберёт форму, потому что он действительно хорош.

Конечно, он очень важен для нас. Но я не буду говорить, что с ним мы играем лучше, чем без него, поскольку другие игроки очень усердно боролись за свои места в составе», – приводит City Xtra слова Гвардиолы.