Гвардиола рассказал, когда вернутся де Брёйне и Эдерсон

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поведал о состоянии травмированных Кевина де Брёйне и Эдерсона.

Испанец подтвердил известия о неготовности бельгийца сыграть в предстоящем матче Кубка Англии против «Ньюкасла». Также «горожанам» не поможет и голкипер Эдерсон, получивший повреждение в поединке с «Ливерпулем».

«Де Брёйне не будет готов к игре с «Ньюкаслом», но он чувствует себя хорошо – я благодарен, что он сможет вернуться до конца сезона. Эдерсон может быть доступен после перерыва на матчи сборных», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо рулевого «Манчестер Сити».

Встреча «Манчестер Сити» – «Ньюкасл» пройдёт в субботу. Её начало запланировано на 20:30 по московскому времени.