Гвардиола: «Гимараэс – исключительный опорник»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о полузащитнике «Ньюкасла» Бруно Гимараэсе.

Как сообщалось на днях, бразилец – одна из трансферных целей «горожан», в подписании 26-летнего хавбека заинтересован лично Гвардиола. Перед кубковым матчем против «Ньюкасла» журналисты спросили у испанца о Гимараэсе.

«Исключительный опорник. Он агрессивен, умеет выдерживать паузу с мячом, опасен при стандартах. У «Ньюкасла» амбициозные планы, и я почти уверен, что он останется частью этого проекта на долгие годы», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Гвардиолы.