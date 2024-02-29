​Фанат «Лидса» упал с верхней трибуны на стадионе «Челси»

В среду вечером «Челси» и «Лидс» проводили матч в рамках пятого раунда Кубка Англии. По ходу первого тайма на «Стэмфорд Бридж» произошёл негативный инцидент – фанат «павлинов» упал с верхней трибуны. Человеку понадобилась медицинская помощь.

«Лидс» сообщил о начатом разбирательстве по инциденту. Главный тренер команды Даниэль Фарке пожелал всего наилучшего пострадавшему болельщику.

Напомним, что «Челси» обыграл «Лидс» со счётом 3:2 и пробился в четвертьфинал Кубка Англии, где сыграет против «Лестера». На «Стэмфорд Бридж» «павлинов» поддержали 5400 болельщиков.