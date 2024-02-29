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Англия. Кубок Англии

Тен Хаг оценил игру Бруну Фернандеша

29 Февраля 2024 • 11:59 Комментировать

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением об игре полузащитника Бруну Фернандеша после матча 1/8 финала Кубка Англии с «Ноттингем Форест» (1:0). Манкунианцы выиграли благодаря голу бразильца Каземиро.

«Игроки соперника постоянно охотились за Бруну. У него была травма, но он сделал все от себя зависящее, чтобы вписаться в игру и помочь команде добиться результата. У него очень высокий болевой порог. Этот факт раз за разом показывает его лидерские качества», - передает слова тренера инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

В текущем сезоне Фернандеш провел 35 матчей, забил семь мячей и отдал восемь ассистов.

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Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг ещё теги
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