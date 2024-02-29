​Линделоф: «Каземиро бывает очень хорош»

В Англии прошли матчи 1\8 финала Кубка Англии - самого престижного кубкового турнира в английском футболе. «Ноттингем Форест», в прошлом побеждавший в этом турнире, очень старался дать бой «Манчестер Юнайтед», но проиграл с минимальным гандикапом. Шведский защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделоф прокомментировал итоги прошедшего матча:

- Мы очень счастливы. Понимали, что игра будет непростой. Всегда приятно забить поздний гол и пройти в следующий раунд. Каземиро временами очень хорош. Он - умный футболист. Его исполнение было идеальным, - нахваливает бразильского игрока Линделоф, слова которого цитирует BBC Sport.