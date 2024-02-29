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Англия. Кубок Англии

​Онана: «Одержали важную победу»

29 Февраля 2024 • 04:01 Комментировать
Ноттингем Форест
0:1
Манчестер Юнайтед

В Англии прошли матчи 1\8 финала Кубка Англии - самого престижного кубкового турнира в английском футболе. «Ноттингем Форест», в прошлом побеждавший в этом турнире, очень старался дать бой «Манчестер Юнайтед», но проиграл с минимальным гандикапом. Итоги игры прокомментировал камерунский вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана, выступающий за клуб с прошлого лета. Он считает, что команда одержала важную победу:

- Это был важный матч и мы одержали важную победу. Я счастлив. Мы получили награду за хорошую работу. Когда вы выступаете в «Манчестер Юнайтед», то от вас ждут только побед, - цитирует слова Онана BBC Sport.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Андре Онана

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