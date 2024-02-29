​Нуну Эшпириту Санту: «Разочарованы»

В Англии прошли матчи 1\8 финала Кубка Англии - самого престижного кубкового турнира в английском футболе. «Ноттингем Форест», в прошлом побеждавший в этом турнире, очень старался дать бой «Манчестер Юнайтед», но проиграл с минимальным гандикапом. Португальский наставник «лесников» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал итоги прошедшего матча:

- Разочарованы. Прежде всего, обидно за болельщиков. Мы ведь не так и плохо играли. У нас были голевые ситуации. Не могу сказать, что сильно уступали. Шансы были у обеих команд. Обе команды смотрелись организованы. Но сейчас не время сокрушаться, надо собраться к следующим матчам, - цитирует слова Санту BBC Sport.