Эллиот: «Манчестер Юнайтед» - тоже непростой соперник»

В Англии прошли матчи 1\8 финала Кубка Англии - самого престижного кубкового турнира в английском футболе. «Ливерпуль» без особых проблем обыграл выступающий во второй лиге «Саутгмемптон», забив тому три безответных мяча. Теперь подопечным Юргена Клоппа предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед». Защитник «красных» Харви Эллиот прокомментировал предстоящую схватку:

- «Манчестер Юнайтед» - тоже очень сильный клуб. Игры идут одна за другой. Сейчас мы не думаем о матче с «Манчестер», есть другие важные матчи до него. Каждый матч важен, - цитирует слова Харви Эллиота BBC Sport.