​Чалоба: «У нас есть шанс на финал»

В Англии прошли матчи 1\8 финала Кубка Англии - самого престижного кубкового турнира в английском футболе. Лондонский «Челси» выиграл у «Лидса» со счетом 3:2. Защитник «Челси» Трево Чалоба прокомментировал итоги матча, он выразил уверенность в том, что его клуб сможет дойти до финала турнира.

- «Лидс» проявил хорошие качества, и забил нам первым - это было неприятно. Нам пришлось показывать свои волевые качества. Команду критикуют, но критика - это часть футбола. У нас новые молодые футболисты, и я считаю, что у нас есть возможность снова попробовать выйти в финал, - цитирует слова Чалоба BBC Sport.