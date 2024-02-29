​Тренер «Вулверхэмптона»: «Горд, что мы в четвертьфинале»

В Англии прошли матчи 1/8 финала Кубка Англии, «Вулверхэмптон» обыграл с минимальным счетом «Брайтон» и прошел в четвертьфинал Кубка Англии - второго по престижу клубного турнира футбольной Англии. Наставник «волков» Гари О'Нил рассказал о том, как его подопечным удалось «съесть» «чаек».

- «Брайтон» - очень хороший клуб. То, как они играют, как двигают мяч, дисциплина - все это мы знаем. Но они рискуют, они создают соперникам возможности для контратак. Тем не менее, нам удалось создать такое же количество моментов, как у них, хотя владели мячом они больше. Нам очень помогла наша родная публика, - цитирует слова наставника «волков» BBC Sport.