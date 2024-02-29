​Тренер «Лидса»: «Горжусь выступлением команды»

В Англии прошли матчи 1/8 финала Кубка Англии, «Лидс» дал бой столичному «Челси», но проиграл со счетом 2:3. Наставник «павлинов» Даниэль Фарке выразил удовлетворение и гордость игрой своей команды.

- Очень горжусь нашим выступлением, но «Челси» сегодня был беспощаден. У нас было больше владения мячом во втором туре, больше ударов по воротам, это было важно для того, чтобы почувствовать уверенность в себе. Я должен поздравить своих молодых игроков, - цитирует слова Фарке BBC Sport.

Напомним, что «Лидс» лишь один раз в своей истории выигрывал престижный Кубок Англии - в 1972 году.