Клопп: «Невероятная игра, но в первом тайме пришлось непросто»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил выступление команды в выигранном матче Кубка Англии против «Саутгемптона» (3:0).

Мерсисайдцы сумели одолеть четвёртую команду Чемпионшипа полурезервным составом. Голами в составе хозяев поля отметились юные Льюис Кумас и Джейден Даннс (дубль).

«Невероятная игра. «Саутгемптон» – очень сильная команда, мы все это видели. В первом тайме нашей полузащите не удавалось выбирать правильное время для прессинга – игроки пытались следовать установке, но получалось с трудом. У соперников были моменты, нам пришлось много бегать, и мы очень нуждались в спасениях Келлехера.

Мы испробовали всё, прежде чем забили замечательный гол. Нам требовалось найти выход, что в итоге и удалось сделать. Второй тайм прошёл намного лучше», – заявил в интервью ITV Клопп.