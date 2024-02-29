Руни прокомментировал неудачи Рэшфорда

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что думает о проблемах Маркуса Рэшфорда.

26-летний футболист забил всего пять мячей в 32 матчах нынешнего сезона. В среду англичанин вышел на позиции центрфорварда в матче Кубка Англии против «Ноттингем Форест» (победа 1:0), но не смог отметиться результативными действиями.

«Когда вы играете на острие атаки, вам нужно, чтобы команда создавала для вас моменты. Маркусу нужно быть более безжалостным и терпеливым, чаще оставаться в центре у ворот.

Уверенность – главный фактор, в этом сезоне он не забивает регулярно, и ему, возможно, нужно упростить игру, чтобы вернуться в ритм. Временами его язык тела выглядит не очень здорово, но он не такой. Я считаю, что старшие игроки должны заводить его, стараться выжать как можно больше», – цитирует BBC Руни.