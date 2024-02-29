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Англия. Кубок Англии

Галлахер: «Челси» нуждался в этой победе после проигранного финала с «Ливерпулем»

29 Февраля 2024 • 01:15 Комментировать
Челси
3:2
Лидс

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер ответил на вопросы журналистов после победы над «Лидсом» в Кубке Англии (3:2).

Точный удар Галлахера на 90-й минуте принёс «синим» победу и путёвку в четвертьфинал турнира.

«Недавнее поражение [от «Ливерпуля» в финале Кубка лиги] стало большим разочарованием, мы хотели прийти в себя и дать болельщикам повод для радости – нам удалось это сделать.

Последние дни действительно были тяжёлыми, мы все были подавлены. Сегодняшний матч получился очень трудным. «Лидс» – сильный соперник, здорово выступающий в этом сезоне. Мы были готовы к непростой игре, и победить таким образом – это фантастика», – сказал в интервью ITV Sport Галлахер.

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