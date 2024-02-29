Тен Хаг – о победе «Манчестер Юнайтед»: «Мы достигли последовательности»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре своей команды после победы над «Ноттингем Форест» (1:0).

«Красные дьяволы» шагнули в четвертьфинал Кубка Англии благодаря голу Каземиро, забитому на 89-й минуте встречи.

«Это лучшее время для гола. В субботу мы проиграли «Фулхэму», пропустив в компенсированные минуты.

Мы смогли найти свою игру вскоре после начала второго тайма. Мы контролировали ход игры, но перед этим пришлось внести изменения.

Я доволен тем, что сегодня показала команда – так должно быть в каждом матче. Я видел это в последние месяцы, кроме предыдущей игры. Мы проиграли только однажды в 2024 году, нам удалось стать последовательными. Это непросто, учитывая проблемы в защите. Я очень горжусь этим», – приводит BBC слова тен Хага.