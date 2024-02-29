Руни: «У тен Хага всё в порядке, ему дадут время»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал игру команды и работу Эрика тен Хага.

«Красные дьяволы» обыграли «Ноттингем Форест» (1:0) в матче Кубка Англии благодаря голу Каземиро на 89-й минуте.

«Не лучшая игра, но очень важная победа. Обе команды упустили много хороших моментов.

О будущем тен Хага ведут много разговоров, но у него всё в порядке. Мы начинаем видеть всё больше последовательности, и ему, я думаю, дадут время проявить себя», – цитирует BBC Руни.

Следующим соперником «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии станет «Ливерпуль». Матч четвертьфинала пройдёт ориентировочно в середине марта.