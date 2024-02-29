Кумас стал четвёртым самым молодым автором гола в дебютном матче за «Ливерпуль»

Вингер «Ливерпуля» Льюис Кумас удачно дебютировал в первой команде.

18-летний футболист поразил ворота «Саутгемптона» в матче Кубка Англии, открыв счёт на 44-й минуте встречи. Как сообщают английские СМИ, Кумас стал четвёртым самым молодым автором гола среди всех дебютантов «Ливерпуля» (18 лет и 162 дня). Лидером рейтинга остаётся знаменитый экс-форвард Майкл Оуэн, забивший в дебютном матче за первую команду «красных» в возрасте 17 лет и 143 дней.

В активе Льюса Кумаса семь забитых мячей в 13 поединках за дубль «Ливерпуля». Также юный игрок провёл четыре матча за юношескую сборную Уэльса.