«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют в 1/4 финала Кубка Англии – известны все пары

В Кубке Англии завершились матчи пятого раунда. По итогу были сформированы пары команд, которые пересекутся в четвертьфинале турнира. Выглядят они так:

«Вулверхэмптон» - «Ковентри Сити»;

«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»;

«Челси» - «Лестер»;

«Манчестер Сити» - «Ньюкасл».

Конечно, на себя обращает внимание пара «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль». Северо-западное дерби – это всегда интересно.

Базовый день матчей 1/4 финала Кубка Англии – 16 марта. Точное расписание будет опубликовано позднее.

Отметим, что действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Сити».