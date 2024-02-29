«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют в 1/4 финала Кубка Англии – известны все пары

В Кубке Англии завершились матчи пятого раунда. По итогу были сформированы пары команд, которые пересекутся в четвертьфинале турнира. Выглядят они так:
«Вулверхэмптон» - «Ковентри Сити»;
«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»;
«Челси» - «Лестер»;
«Манчестер Сити» - «Ньюкасл».
Конечно, на себя обращает внимание пара «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль». Северо-западное дерби – это всегда интересно.
Базовый день матчей 1/4 финала Кубка Англии – 16 марта. Точное расписание будет опубликовано позднее.
Отметим, что действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Сити».
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