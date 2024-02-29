Резервисты «Ливерпуля» разгромили «Саутгемптон»

«Ливерпуль» смешанным составом играл против «Саутгемптона» в матче 1/8 финала Кубка Англии и добился успеха. Секу Мара в первой атаке оказался сам перед воротами хозяев и реализовал выход один на один. Но гола нет по причине явного офсайда. Вскоре Камалдин Сулемана с левого края штрафной зарядил в дальнюю штангу. Только к последним минутам первого тайма «Ливерпуль» проснулся и ответил на постоянные удары голевым выпадом. Льюис Кумас от левого угла штрафной пробросил мяч в центр и с рикошетом пробил, на новую траекторию полета мяча вратарь не среагировал - 1:0.

После перерыва «святые» снова создали не меньше противника. Ши Чарльз умудрился с нескольких метров не попасть в рамку. Харви Эллиотт после прорыва к штрафной отдал мяч под удар Джейдену Даннсу, который перебросил кипера - 2:0. Конор Брэдли перехватил мяч у штрафной и пробил, голкипер справился с угрозой, но Даннс добил - 3:0.

В следующем раунде «Ливерпуль» сыграет с «МЮ».