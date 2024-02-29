«Манчестер Юнайтед» на 89-й минуте забил единственный гол в ворота «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед» провели упорный матч 1/8 финала Кубка Англии. Дивок Ориги умчался в отрыв и пробил - парировано. В целом в первом тайме было много ударов, но реальной остроты было маловато. После перерыва команды обменивались атаками, и «лесники» были даже поострее, но забил соперник. На 89-й минуте Бруну Фернандеш со штрафного навесил к ближней штанге, и Каземиро головой переправил мяч в сетку - 0:1.
«Красные дьяволы» в итоге стали четвертьфиналистами Кубка Англии.
Протокол игры
|89'Каземиро Карлос (0:1)
Тёрнер Мэтт•Уильямс Неко•Фелипе Аугусто IV•Мурильо Джейсон•Тоффоло Харри•Йейтс Райан90' (Рейна Джованни (90') •Данило Ларанжера90' (Рибейру Родригу (90') •Эланга Энтони•Гиббс-Уайт Морган•Ориги Дивок79' (Хадсон-Одои Каллум (79') •Авонийи Тайво
Онана Андре•Далот Диогу•Варан Рафаэль•Линделоф Виктор• 77'Амрабат Софьян90' (Эванс Джонни (90') •Каземиро Карлос•Мактоминай Скотт90' (Майну Кобби (90') •Антони73' (Диалло Амад (73') •Фернандеш Бруну•Гарначо Алехандро•Рэшфорд Маркус
28 февраля. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
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