«Манчестер Юнайтед» на 89-й минуте забил единственный гол в ворота «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед» провели упорный матч 1/8 финала Кубка Англии. Дивок Ориги умчался в отрыв и пробил - парировано. В целом в первом тайме было много ударов, но реальной остроты было маловато. После перерыва команды обменивались атаками, и «лесники» были даже поострее, но забил соперник. На 89-й минуте Бруну Фернандеш со штрафного навесил к ближней штанге, и Каземиро головой переправил мяч в сетку - 0:1.

«Красные дьяволы» в итоге стали четвертьфиналистами Кубка Англии.