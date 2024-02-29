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Англия. Кубок Англии

Ширер: «Антони снова сделал недостаточно»

29 Февраля 2024 • 00:42 Комментировать
Ноттингем Форест
0:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Известный английский экс-нападающий Алан Ширер прокомментировал игру вингера «Манчестер Юнайтед» Антони.

Бразилец вернулся в стартовый состав «красных дьяволов» во встрече Кубка Англии против «Ноттингем Форест», но, по мнению лучшего бомбардира в истории АПЛ, вновь не смог себя проявить. На 73-й минуте Эрик тен Хаг заменил Антони, выпустив вместо него Амада Диалло.

«Возможно, Антони разочарован заменой, но он сделал недостаточно, чтобы остаться на поле. Всё как и прежде: получает мяч, смещается в центр, отдаёт кому-нибудь или бьёт. Этого недостаточно, когда за тебя заплатили такие деньги», – цитирует United Zone Ширера.

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