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Англия. Кубок Англии

«Челси» на 90-й минуте забил победный гол в ворота «Лидса»

29 Февраля 2024 • 00:27 Комментировать
Челси
3:2
Лидс
окончен

В матче за выход в четвертьфинал Кубка Англии «Челси» играл против одного из лидеров Чемпионшипа, «Лидса». И соперник, что ниже классом, выглядел очень неплохо. Аксель Дисаси и Мойсес Кайседо начудили у своих ворот в дебюте, и Матео Фернандес тут же расстрелял ворота. Кайседо быстро исправился, отдав чудо-пас на Николаса Джексона, который метко пробил в дальний угол, - 1:1. Нони Мадуэке на левом краю штрафной избавился от опеки и не попал в ближнюю часть ворот. Вскоре хозяева разыграли многоходовку в штрафной, и Михаил Мудрик результативно с 10 метров пробил под опорную ногу голкиперу. В начале второго тайма Фернандес замкнул подачу ударом головой, и счет снова равный - 2:2. На 90-й минуте Конор Галлахер здорово разобрался с опекуном в штрафной и прошил перчатки голкипера - 3:2, «Челси» идет дальше.

Протокол игры  
Челси3:2Лидс
  8'Фернандес Матео (0:1)
(1:1) Джексон Николас15'  
(2:1) Мудрик Михаил37'  
  59'Фернандес Матео (2:2)
(3:2) Галлахер Конор90'  
Санчес РобертГюсто Мало 61' (Галлахер Конор ( 61') Дисаси АксельЧалоба Трево  40'Гилкрист Алфи 74' (Колвилл Леви ( 74') Кайседо Мойсес  49'Фернандес Энцо  41'Мадуэке Нони 61' (Чилуэлл Бен ( 61') Стерлинг Рахим 74' (Палмер Коул ( 74') Мудрик Михаил 90' (Тауряйнен Джими ( 90') Джексон Николас
Запасные: Харрисон ОллиМюррей-Кэмпбелл ХаррисонСамуэлс-Смит ИшеПетрович Джордже
Мелье ИлланРобертс Коннор IIРодон ДжоКупер ЛиамФирпо Жуниор  69'Ампаду ЭтанГрэй АрчиЭнтони ДжейдонПиру Йоэл 79' (Ньонто Вильфред ( 79') Джеймс Дэниэл 79' (Саммервилл Крисенсио ( 79') Фернандес Матео
Запасные: Клаессон КристофферВан ден Хьювел ДаниКамара ГленБайрам СэмБэмфорд ПатрикШеклтон ДжеймиКрессвел Чарли
28 февраля. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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