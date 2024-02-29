«Челси» на 90-й минуте забил победный гол в ворота «Лидса»

В матче за выход в четвертьфинал Кубка Англии «Челси» играл против одного из лидеров Чемпионшипа, «Лидса». И соперник, что ниже классом, выглядел очень неплохо. Аксель Дисаси и Мойсес Кайседо начудили у своих ворот в дебюте, и Матео Фернандес тут же расстрелял ворота. Кайседо быстро исправился, отдав чудо-пас на Николаса Джексона, который метко пробил в дальний угол, - 1:1. Нони Мадуэке на левом краю штрафной избавился от опеки и не попал в ближнюю часть ворот. Вскоре хозяева разыграли многоходовку в штрафной, и Михаил Мудрик результативно с 10 метров пробил под опорную ногу голкиперу. В начале второго тайма Фернандес замкнул подачу ударом головой, и счет снова равный - 2:2. На 90-й минуте Конор Галлахер здорово разобрался с опекуном в штрафной и прошил перчатки голкипера - 3:2, «Челси» идет дальше.