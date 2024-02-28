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Англия. Кубок Англии

Тен Хаг прокомментировал возвращение Антони в стартовый состав «Манчестер Юнайтед»

28 Февраля 2024 • 22:54 Комментировать
Ноттингем Форест
0:0
Манчестер Юнайтед
1 3.10 X 3.60 2 2.30
1-й тайм

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о появлении Антони в основном составе на матч Кубка Англии против «Ноттингем Форест».

В последнее место бразилец утратил место в старте, однако кадровые проблемы вынудили рулевого «красных дьяволов» вновь выпустить с первых минут вингера, подвергающегося жёсткой критике за неудачную игру.

«Мы знаем, что осенью Антони показывал не лучшую игру. Он должен дать отпор, продемонстрировать стойкость и быть решительным, чтобы доказать свою способность выступать за «Манчестер Юнайтед». Мы уже видели проблески этого», – заявил в интервью клубному каналу «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг перед началом кубковой встречи.

Текстовая трансляция матча «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед» доступна на сайте LiveResult.

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