Тен Хаг прокомментировал возвращение Антони в стартовый состав «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о появлении Антони в основном составе на матч Кубка Англии против «Ноттингем Форест».

В последнее место бразилец утратил место в старте, однако кадровые проблемы вынудили рулевого «красных дьяволов» вновь выпустить с первых минут вингера, подвергающегося жёсткой критике за неудачную игру.

«Мы знаем, что осенью Антони показывал не лучшую игру. Он должен дать отпор, продемонстрировать стойкость и быть решительным, чтобы доказать свою способность выступать за «Манчестер Юнайтед». Мы уже видели проблески этого», – заявил в интервью клубному каналу «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг перед началом кубковой встречи.

Текстовая трансляция матча «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед» доступна на сайте LiveResult.