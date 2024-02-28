Состоялась жеребьёвка четвертьфиналов Кубка Англии

«Манчестер Сити» сыграет против «Ньюкасла», а «Ливерпуль» может сыграть с «Манчестер Юнатед» - состоялась неполная жеребьёвка четвертьфинала текущего розыгрыша Кубка Англии.

Пока что определилась только одна полноценная пара – это «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Остальные три мы узнаем по итогу оставшихся матчей четвертьфинала. Выглядят они пока так:

«Вулверхэмптон»/«Брайтон» — «Ковентри Сити»;

«Ноттингем Форест»/«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»/«Саутгемптон»;

«Челси»/«Лидс Юнайтед» — «Лестер Сити».

Следить за играми среды можно в текстовых трансляциях, которые проводит наш портал.