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Состоялась жеребьёвка четвертьфиналов Кубка Англии

28 Февраля 2024 • 22:51 Комментировать

«Манчестер Сити» сыграет против «Ньюкасла», а «Ливерпуль» может сыграть с «Манчестер Юнатед» - состоялась неполная жеребьёвка четвертьфинала текущего розыгрыша Кубка Англии.

Пока что определилась только одна полноценная пара – это «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Остальные три мы узнаем по итогу оставшихся матчей четвертьфинала. Выглядят они пока так:

  • «Вулверхэмптон»/«Брайтон» — «Ковентри Сити»;
  • «Ноттингем Форест»/«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»/«Саутгемптон»;
  • «Челси»/«Лидс Юнайтед» — «Лестер Сити».

Следить за играми среды можно в текстовых трансляциях, которые проводит наш портал.

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