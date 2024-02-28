Тен Хаг: «Фернандеш и Варан – настоящие победители»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг побеседовал с журналистами перед началом матча против «Ноттингем Форест».

Выездной для «красных дьяволов» поединок Кубка Англии стартует в 22:45 по московскому времени. В стартовый состав «Юнайтед» попали Бруну Фернандеш и Рафаэль Варан, чьё участие в матче было под вопросом.

«Бруну и Рафаэль боролись за то, чтобы оказаться в составе, и это похвально. Они предельно мотивированы, хотят показывать свою лучшую игру и помогать команде. Оба – настоящие победители. Кубок Англии – хороший шанс выиграть трофей в этом сезоне», – заявил нидерландский рулевой в предматчевом интервью.