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Англия. Кубок Англии

«Челси» назвал стартовый состав на кубковый матч против «Лидса»

28 Февраля 2024 • 21:39 Комментировать
Челси
...
Лидс
Через 0 ч. 22 мин.

Пресс-служба лондонского «Челси» опубликовала список тех футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче с «Лидсом».

Стартовый состав «Челси»: Санчес (вр), Гилкрист, Дисаси, Чалоба, Гюсто, Мадуэке, Кайседо, Энцо Фернандес, Мудрик, Стерлинг, Джексон.  

Матч 1/8 финала Кубка Англии между «Челси» и «Лидсом» состоится сегодня, 28 февраля. Старт поединка запланирован на 22:30 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в подробной текстовой трансляции, которая будет доступна на портале LiveResult.

Уже известно, что в четвертьфинал Кубка Англии вышли «Ковентри», «Лестер», «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
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ЧЕЛСИ ЛИДС
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