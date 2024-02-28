«Челси» назвал стартовый состав на кубковый матч против «Лидса»

Пресс-служба лондонского «Челси» опубликовала список тех футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче с «Лидсом».

Стартовый состав «Челси»: Санчес (вр), Гилкрист, Дисаси, Чалоба, Гюсто, Мадуэке, Кайседо, Энцо Фернандес, Мудрик, Стерлинг, Джексон.

Матч 1/8 финала Кубка Англии между «Челси» и «Лидсом» состоится сегодня, 28 февраля. Старт поединка запланирован на 22:30 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в подробной текстовой трансляции, которая будет доступна на портале LiveResult.

Уже известно, что в четвертьфинал Кубка Англии вышли «Ковентри», «Лестер», «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».