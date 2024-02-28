Де Брёйне: Не ожидал, что так вернусь после травмы

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне поделился комментарием после победы над «Лутон Таун».

Напомним, в 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Лутон Таун» со счетом 6:2. Де Брёйне провел на поле все 90 минут и оформил покер из ассистов.

— Я не беспокоился по поводу своей травмы, но не ожидал, что вернусь таким образом. Это была игра, в которой было много выходов один на один и много свободного пространства, — передает слова де Брёйне Mail Online.

Бельгиец добавил, что если ты умеешь занимать правильную позицию, то у тебя появляется много возможней, поэтому «Манчестер Сити» нашел способ навредить «Лутону».

В нынешнем сезоне 32-летний де Брёйне провел 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и сделал 12 ассистов.