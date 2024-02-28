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Англия. Кубок Англии

Де Брёйне пошутил насчёт ассистов на Холанна

28 Февраля 2024 • 13:23 Комментировать

Плеймейкер «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне в шуточной форме прокомментировал свой ассистентский покер в поединке Кубка Англии против «Лутона» (6:2). В этой встрече форвард Эрлинг Холанн оформил пента-трик.

«Доброе утро, чем я могу быть полезен?» - написал бельгийский полузащитник в социальных сетях и прикрепил фотографию с Холанном.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 32-летний футболист провел семь матчей, в которых записал на свой счет один забитый мяч и четыре результативные передачи. Де Брейне почти не играл в первой половине сезона из-за повреждения.

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Манчестер Сити Кевин де Брёйне Эрлинг Холанн ещё теги
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