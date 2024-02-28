Погребняк дал неожиданный прогноз на матч «Ноттингем Форест» - «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поделился ожиданиями от поединка Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» нестабилен, «красные дьяволы» могут как выиграть, так и потерпеть поражение. Пришло время решающих игр, битва будет знатная. Рискну и поставлю на хозяев. Моя ставка – проход «Ноттингема», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Поединок «Ноттингем Форест» - «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 28 февраля, стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.