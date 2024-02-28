Гвардиола оценил связку Холанна и де Брёйне

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу над «Лутоном» (6:2) в поединке 1/8 финала Кубка Англии. В этой встрече Эрлинг Холанн забил пять голов, а Кевин де Брёйне сделал четыре ассиста.

«Это была прекрасная игра в исполнении моих подопечных. Холанн был в ударе, его связь с де Брёйне просто потрясающая. Кевину нужны такие завершители, как Эрлинг. А Холанну нужен такой ассистент, как де Брёйне. Но эта победа заслуга всей команды», - передает слова испанца BBC.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведет на своем поле против «Манчестер Юнайтед» в рамках Английской премьер-лиги.