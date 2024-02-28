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Англия. Кубок Англии

Гвардиола оценил связку Холанна и де Брёйне

28 Февраля 2024 • 08:19 Комментировать

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу над «Лутоном» (6:2) в поединке 1/8 финала Кубка Англии. В этой встрече Эрлинг Холанн забил пять голов, а Кевин де Брёйне сделал четыре ассиста.

«Это была прекрасная игра в исполнении моих подопечных. Холанн был в ударе, его связь с де Брёйне просто потрясающая. Кевину нужны такие завершители, как Эрлинг. А Холанну нужен такой ассистент, как де Брёйне. Но эта победа заслуга всей команды», - передает слова испанца BBC.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведет на своем поле против «Манчестер Юнайтед» в рамках Английской премьер-лиги.

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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн ещё теги
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