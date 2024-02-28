Инсайдер Романо рассказал, какого игрока ищет «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» запланировал усиление линии обороны на летнее трансферное окно.

«Красные дьяволы» рассчитывают укрепить состав звёздным центральным защитником, обладающим лидерскими качествами и способным сходу закрепиться в стартовом составе, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Одной из главных целей «Манчестер Юнайтед» ранее назывался 20-летний Антониу Силва из португальской «Бенфики».

Команда Эрика тен Хага занимает шестую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги после 26 туров. В среду манкунианцы проведут выездной матч Кубка Англии против «Ноттингем Форест».