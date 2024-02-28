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Англия. Кубок Англии

Тренер «Лутона» Эдвардс: «Манчестер Сити» был хорош, не так ли?»

28 Февраля 2024 • 02:58 Комментировать
Лутон Таун
2:6
Манчестер Сити

Главный тренер «Лутон Таун» Роб Эдвардс поделился мыслями после разгромного поражения от «Манчестер Сити» в матче Кубка Англии (2:6).

«Шляпники» пропустили три безответных мяча от Эрлинга Холанна уже к 40-й минуте, но смогли найти ответ в виде дубля Джордана Кларка. Впрочем, интрига вернулась ненадолго: Эрлинг Холанн оформил пента-трик, забив на 55-й и 58-й минутах. В концовке встречи победу «горожан» закрепил точный удар Матео Ковачича.

«Манчестер Сити» был хорош, не так ли? Мы столкнулись с великолепной командой, которую возглавляет отличный тренер. Мы были в игре при счёте 2:3, но четвёртый гол, очевидно, убил интригу. Мы играли смело, но могли выступить чуть лучше», – поведал в беседе с ITV Эдвардс.

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