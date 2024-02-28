Гвардиола прокомментировал новую травму Грилиша

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о состоянии Джека Грилиша.

Недавно залечивший повреждение полузащитник вышел в стартовом составе в матче Кубка Англии против «Лутона», но уже на 38-й минуте вынужденно уступил место на поле Жереми Доку.

«Горожане» выиграли матч со счётом 6:2, и после завершения встречи Гвардиола подтвердил, что у Грилиша случился рецидив: «Он усугубил прежнюю травму. Я ещё не разговаривал с врачами, но очень похоже на это. Джек чувствовал себя отлично, но, к сожалению, снова травмировался. Тяжёлый сезон для него, ему нужно как следует восстановиться», – приводит журналист Сэм Ли слова испанского тренера.