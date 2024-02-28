Клопп: «Челси» не заслуживает всю эту критику после финала»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался в поддержку «Челси».

В воскресенье лондонский коллектив уступил «красным» в финале Кубка лиги (0:1). Судьба трофея решилась в концовке дополнительного времени, когда Виргил ван Дейк отметился единственным забитым мячом.

«Челси» не заслуживает всю эту критику после финала, поскольку команда показала по-настоящему хороший футбол в этом матче. В финалах трудно показывать максимальный уровень, нужно просто победить соперника», – цитирует The Independent Клоппа, высказавшегося в преддверии матча Кубка Англии против «Саутгемптона».