Команды Гвардиолы забивают 5+ голов в каждом восьмом матче

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола регулярно добивается крупных побед.

Во вторник «горожане» разгромили «Лутон Таун» в матче Кубка Англии (6:2) благодаря пяти забитым мячам Эрлинга Холанна и четырём ассистам Кевина де Брёйне. Как отмечает MisterChip, это уже 112-й случай, когда команда Гвардиолы забила пять или более голов в одной игре. В среднем это происходит каждые восемь матчей с начала тренерской карьеры испанца.

Хосеп Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. До переезда в Англию он работал в «Баварии» и «Барселоне».

Свой следующий матч «Манчестер Сити» проведёт 3 марта – соперником будет «Манчестер Юнайтед».