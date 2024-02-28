«Ньюкасл» только в серии пенальти прошёл «Блэкберн»

В 1/8 финала Кубка Англии «Блэкберн» принимал «Ньюкасл» и мало в чём уступил представителю элитного дивизиона. Эндрю Моран удобно сбросил мяч под удар Тайрису Долану, и голкипер гостей реально выручил. Моран атаковал в касание с линии штрафной, и кипер в броске парировал. «Сороки» ответили корнером с ударом головой от Джамала Ласселлса, и защитник выбил мяч с ленточки. Мигель Альмирон убрал опекуна на бровке и выдал голевой пас на Энтони Гордона - 0:1. Быстрый выпад хозяев, Дилан Маркандай запустил мяч в перекладину, а Сэмми Шмодикс добавил в сетку - 1:1. На 90-й минуте вратарь гостей с трудом ногой помешал сопернику сделать дубль - овертайм.

Гордон атаковал из пределов штрафной, но вратарь справился и с этой угрозой, и с добиванием Харви Барнса. Бруно Гимараэс пробил мимо голкипера, и защитник в подкате спас хозяев. Шмодикс в упор наносил удар - парировано.

В серии пенальти победили гости - 4:3.