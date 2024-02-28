Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок Англии

«Ньюкасл» только в серии пенальти прошёл «Блэкберн»

28 Февраля 2024 • 01:46 Комментировать
Блэкберн
1:1
Ньюкасл

В 1/8 финала Кубка Англии «Блэкберн» принимал «Ньюкасл» и мало в чём уступил представителю элитного дивизиона. Эндрю Моран удобно сбросил мяч под удар Тайрису Долану, и голкипер гостей реально выручил. Моран атаковал в касание с линии штрафной, и кипер в броске парировал. «Сороки» ответили корнером с ударом головой от Джамала Ласселлса, и защитник выбил мяч с ленточки. Мигель Альмирон убрал опекуна на бровке и выдал голевой пас на Энтони Гордона - 0:1. Быстрый выпад хозяев, Дилан Маркандай запустил мяч в перекладину, а Сэмми Шмодикс добавил в сетку - 1:1. На 90-й минуте вратарь гостей с трудом ногой помешал сопернику сделать дубль - овертайм.

Гордон атаковал из пределов штрафной, но вратарь справился и с этой угрозой, и с добиванием Харви Барнса. Бруно Гимараэс пробил мимо голкипера, и защитник в подкате спас хозяев. Шмодикс в упор наносил удар - парировано.

В серии пенальти победили гости - 4:3.

Протокол игры  
Блэкберн

1:1

(пен. 3:4)

Ньюкасл
  71'Гордон Энтони (0:1)
(1:1) Шмодикс Сэмми79'  
Перс ЭйнслиХайем ДоминикМакфадзин Кайл 72' (Куметио Билли ( 72') Уортон СкоттБриттан КаллумКризен Бенджамин  110'Бакли Джон 64' (Гарретт Джейк ( 64') Моран Эндрю  18' 63' (Аяри Ясин ( 63'  118') Долан Тайрис 64' (Маркандай Дилан ( 64') Галлахер Сэм 46' (Сигурдссон Арнор ( 46') Шмодикс Сэмми
Запасные: Финнеран РориПикеринг ХарриВальштед ЛеопольдТелалович Семир
Дубравка МартинТриппьер Киран 91' (Ливраменто Валентино ( 91') Ласcеллс Джамал  103'Шёр ФабианБёрн ДэнЛонгстафф Шон  120'Гимараэс БруноУиллок Джо 62' (Барнс Харви ( 62') Мёрфи Джейкоб 62' (Альмирон Мигель ( 62') Исак Александр 62' (Майли Льюис ( 62'Андерсон Эллиот 116') Гордон Энтони
Запасные: Ритчи МэттКариус ЛорисХолл ЛьюисКрафт Эмиль
27 февраля. Стадион "Ивуд Парк".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Блэкберн

Новости по матчу

26 Февраля
15:22
Ставка и прогноз на матч Блэкберн — Ньюкасл Кубка Англии — 27 февраля 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Замена Анчелотти: «Реал» выбрал нового главного тренера ​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити» готов продать де Брёйне - озвучена сумма Гвардиола и Артета продвигают громкое нововведение в АПЛ «Ливерпуль» может заменить Салаха экс-футболистом «Реала» ​«Реал» работает над двумя громкими трансферами «Барселона» приняла важное решение по Ямалю Раскрыта причина раннего вылета «Спартака» на матч с «Зенитом» Де Хеа и Нойер дали ответ клубу Роналду ​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» придумал жёсткие меры для звёзд
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» «Реал» лишился 27 голов из-за VAR ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти»
Спортивные новости
Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен после доп. времени
Борнмут Борнмут
Лестер Лестер
0
1
1.87 3.50 3.80
Видео
Окончен после пенальти
Блэкберн Блэкберн
Ньюкасл Ньюкасл
1
1
4.80 4.00 1.61
Видео
Окончен
Лутон Таун Лутон Таун
Манчестер Сити Манчестер Сити
2
6
16.00 5.80 1.18
Видео
28.02.24 в 22:30
Челси Челси
Лидс Лидс
1.39 4.40 7.40
Видео
28.02.24 в 22:45
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон Брайтон
2.55 3.70 2.40
Видео
28.02.24 в 22:45
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3.20 3.50 2.06
Видео
28.02.24 в 23:00
Ливерпуль Ливерпуль
Саутгемптон Саутгемптон
1.27 5.40 9.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Февраля
01:48 · Англия. Кубок Англии
Команды Гвардиолы забивают 5+ голов в каждом восьмом матче
01:46 · Англия. Кубок Англии
«Ньюкасл» только в серии пенальти прошёл «Блэкберн»
01:36 · Англия. Премьер-лига
Холанн забил 79 голов за «Манчестер Сити» с момента дебюта – на 30 больше, чем ближайший преследователь из АПЛ
01:15 · Англия. Кубок Англии
Холанн прокомментировал свой пента-трик
01:06 · Англия. Кубок Англии
Де Брёйне стал лидером «Манчестер Сити» по ассистам – он пропустил почти пять месяцев
01:04 · Англия. Кубок Англии
«Лестер» вырвал победу у «Борнмута» в овертайме
00:10 · Англия. Премьер-лига
Холанн оформил первый хет-трик за полгода
27 Февраля
23:50 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола вынужденно заменил Грилиша в первом тайме матча Кубка Англии
22:20 · Англия. Кубок Англии
Холанн и де Брёйне – в старте «Манчестер Сити» на игру с «Лутон Тауном»
21:42 · Англия. Кубок Англии
Тен Хаг рассказал о травме Магуайра
17:53 · Англия. Кубок Англии
Почеттино отреагировал на слова Невилла о «лузерах»
17:44 · Англия. Кубок Англии
​Клопп: «Мы могли проиграть финал – любой может проиграть «Челси»
17:39 · Англия. Кубок Англии
​Почеттино обратился к фанатам «Челси» с просьбой
17:29 · Англия. Кубок Англии
​Клопп: Мы не давим на молодёжь – они должны получать удовольствие
17:14 · Англия. Кубок Англии
​Клопп поделился неприятными новостями о состоянии Тьяго Алькантары
Все новости
Рекомендуем