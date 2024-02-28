Холанн прокомментировал свой пента-трик

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн пообщался с журналистами после исторического матча против «Лутон Таун» (6:2).

23-летний норвежец забил пять мячей в ворота «шляпников» в поединке Кубка Англии, причём сделал это уже к 58-й минуте встречи. В четырёх из пяти случаев в роли ассистента выступил Кевин де Брёйне.

«У нас был план, мы безупречно ему следовали. Сегодня все сыграли хорошо.

Де Брёйне просто великолепен. Он делает то, что умеет лучше всего. С ним очень приятно играть, и мы оба знаем, чего хотим друг от друга. Он умный футболист.

Я близок к своей лучшей физической форме, наконец-то чувствую себя хорошо. Впереди захватывающее время», – заявил в интервью ITV Холанн.