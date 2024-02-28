Де Брёйне стал лидером «Манчестер Сити» по ассистам – он пропустил почти пять месяцев

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне возглавил список лучших ассистентов команды.

Бельгиец оформил покер из голевых передач в матче Кубка Англии против «Лутон Таун», во всех четырёх случаях ассистировав Эрлингу Холанну. Встреча завершилась со счётом 6:2, а норвежец отметился пятью забитыми мячами.

По данным Squawka, в активе де Брёйне теперь 11 результативных передач с начала сезона – лучший показатель среди всех игроков «горожан». При этом 32-летний хавбек провёл всего 12 матчей – он отсутствовал с августа по январь из-за травмы.

На счету Кевина де Брёйне также два забитых мяча в нынешней кампании.