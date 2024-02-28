«Лестер» вырвал победу у «Борнмута» в овертайме

Во вторник состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии. «Борнмут» и «Лестер» яростно бились за победу при небольшом перевесе у хозяев. Прострел с правого фланга с ударом Энеса Унала в касание, и защитник помог голкиперу выбить мяч из ворот. Марк Олбрайтон был еще ближе к голу - удар с линии штрафной пришелся в дальнюю штангу. После перерыва Маркос Сенеси, казалось, неудачно подал, так как партнеры запоздали, но мяч попал в каркас ворот. Проникающий пас на Юнуса Акгюна, удар в убойном моменте был неточным по высоте. Аналогично завершил свой выпад Рикарду Перейра. Ничья 0:0 после 90 минут и овертайм.

На 105-й минуте Келечи Ихеаначо в штрафной выкатил мяч под удар Абдулу Фатаву - 0:1. Янник Вестергор мог снимать все вопросы, но защитник выбил мяч из пустых ворот.

Суммарно почти 50 ударов, но только один гол, который выводит «Лестер» в следующий раунд.