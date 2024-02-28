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Англия. Кубок Англии

«Лестер» вырвал победу у «Борнмута» в овертайме

28 Февраля 2024 • 01:04 Комментировать
Борнмут
0:1
Лестер

Во вторник состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии. «Борнмут» и «Лестер» яростно бились за победу при небольшом перевесе у хозяев. Прострел с правого фланга с ударом Энеса Унала в касание, и защитник помог голкиперу выбить мяч из ворот. Марк Олбрайтон был еще ближе к голу - удар с линии штрафной пришелся в дальнюю штангу. После перерыва Маркос Сенеси, казалось,  неудачно подал, так как партнеры запоздали, но мяч попал в каркас ворот. Проникающий пас на Юнуса Акгюна, удар в убойном моменте был неточным по высоте. Аналогично завершил свой выпад Рикарду Перейра. Ничья 0:0 после 90 минут и овертайм.

На 105-й минуте Келечи Ихеаначо в штрафной выкатил мяч под удар Абдулу Фатаву - 0:1. Янник Вестергор мог снимать все вопросы, но защитник выбил мяч из пустых ворот.

Суммарно почти 50 ударов, но только один гол, который выводит «Лестер» в следующий раунд.

Протокол игры  
Борнмут0:1Лестер
  105'Фатаву Абдул (0:1)
Траверс МаркСмит АдамЗабарный ИльяСенеси Маркос  57' 73' (Тавернер Маркус ( 73') Керкез Милош 106' (Февр Ромен ( 106') Скотт Алекс  87'Кук ЛьюисУттара Данго 73' (Кристи Райан ( 73') Биллинг ФилипСинистерра Луис 90' (Клюйверт Джастин ( 90'  109') Унал Энес  35' 46' (Семеньо Антуан ( 46')
Запасные: Мефам КрисИонуц Андрей РадуКинси-Уэллингс Максвелл
Столярчик ЯкубЧодури ХамзаВестергор ЯнникКоуди КонорДойл Каллум  51' 80' (Джастин Джеймс ( 80'  115') Прат Деннис 106' (Нельсон Бен ( 106') Райхи Арджан  37' 46' (Рикарду Перейра II ( 46'  112') Акгюн ЮнусОлбрайтон Марк 64' (Ихеаначо Келечи ( 64') Кэннон Томас 64' (Фатаву Абдул ( 64'  96') Маркал-Мадивадуа Ванья
Запасные: Бриггс ЛоганТомас СилкоСуттар ГарриУорд Дэнни II
27 февраля. Стадион "Виталити" (Борнмут).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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15:10
Бесплатная ставка и прогноз на матч Борнмут — Лестер Кубка Англии — 27 февраля 2024
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