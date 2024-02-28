5 голов Холанна и 4 ассиста де Брёйне позволили «Манчестер Сити» не заметить «Лутон Таун»

«Манчестер Сити» крайне ответственно подошёл к матчу с «Лутоном» в Кубке Англии. Смешанный состав с запасом выполнил задачу. Уже в дебюте сработала связка Кевин де Брёйне - Эрлинг Холанн, и норвежец в касание открыл счет. Второй момент, бельгиец проникающим пасом вывел форварда один на один - 0:2. Де Брёйне еще дважды бросал Холанна в отрыв, и второй такой момент был реализован - 0:3. Джордан Кларк дальним чудо-ударом вернул подобие интриги. Он же отличился и после перерыва после череды ошибок обороны - 2:3. Тут же де Брёйне умчался в отрыв и привычно покатил на Холанна, который поразил пустые ворота. Норвежец забил и пятый мяч выстрелом с линии штрафной. Матео Ковачич спокойно пробил издали и попал - 2:6.
Протокол игры
|3'Холанн Эрлинг (0:1)
|18'Холанн Эрлинг (0:2)
|40'Холанн Эрлинг (0:3)
|(1:3) Кларк Джордан45'
|(2:3) Кларк Джордан52'
|55'Холанн Эрлинг (2:4)
|58'Холанн Эрлинг (2:5)
|72'Ковачич Матео (2:6)
Крул Тим•Менги Теден•Бурк Рис•Бэлл Амари39' (Джонсон Йосеф (39') •Огбене Чидози62' (Раддок Пелли (62') •Доти Алфи•Кларк Джордан62' (Хасиока Даики (62') •Баркли Росс•Моррис Карлтон•Чон Тахит•Вудроу Коули56' (Таунсенд Андрос (56')
Запасные: Писолд Аксель•Ши Джеймс•Ошо Гэбриэл•Берри Люк•Нельсон Зак
Ортега Штефан•Уокер Кайл•Стоунс Джон77' (Льюис Рико (77') •Аканджи Мануэль•Аке Натан77' (Альварес Хулиан (77') •Ковачич Матео•Луис Матеус II•Силва Бернарду77' (Гомес Серхио (77') •Де Брёйне Кевин•Грилиш Джек38' (Доку Жереми (38') •Холанн Эрлинг77' (Бобб Оскар (77')
Запасные: Фоден Фил•Диаш Рубен•Эдерсон Мораес•Родри Эрнандес
27 февраля. Стадион "Кенилуорт Роуд" (Лютон).
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