5 голов Холанна и 4 ассиста де Брёйне позволили «Манчестер Сити» не заметить «Лутон Таун»

«Манчестер Сити» крайне ответственно подошёл к матчу с «Лутоном» в Кубке Англии. Смешанный состав с запасом выполнил задачу. Уже в дебюте сработала связка Кевин де Брёйне - Эрлинг Холанн, и норвежец в касание открыл счет. Второй момент, бельгиец проникающим пасом вывел форварда один на один - 0:2. Де Брёйне еще дважды бросал Холанна в отрыв, и второй такой момент был реализован - 0:3. Джордан Кларк дальним чудо-ударом вернул подобие интриги. Он же отличился и после перерыва после череды ошибок обороны - 2:3. Тут же де Брёйне умчался в отрыв и привычно покатил на Холанна, который поразил пустые ворота. Норвежец забил и пятый мяч выстрелом с линии штрафной. Матео Ковачич спокойно пробил издали и попал - 2:6.