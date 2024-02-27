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Холанн и де Брёйне – в старте «Манчестер Сити» на игру с «Лутон Тауном»

27 Февраля 2024 • 22:20 Комментировать
Лутон Таун
...
Манчестер Сити
1 9.00 X 5.60 2 1.30
Через 0 ч. 12 мин.

Вечером вторника в рамках матча 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» ожидает поединок на выезде против одного из слабейших клубов АПЛ, «Лутон Тауна». Менее чем за час до игры «горожане» огласили свой состав на грядущий матч. Он выглядит следующим образом:

Ортега, Уокер (к), Стоунс, Аканджи, Аке, Ковачич, Нуньес, де Брёйне, Бернарду Силва, Грилиш, Холанн.

Напомним, что следить за текстовой трансляцией игры «горожан» и «шляпников» можно на нашем портале. Особенно отметим, что последнее поражение на данный момент «Сити» терпел почти три месяца назад – в первой декаде декабря в матче Премьер-лиги против бирмингемской «Астон Виллы».

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Евро-Футбол.Ру,
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