Тен Хаг рассказал о травме Магуайра

Главный тренер «Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг заявил, что центральный защитник Гарри Магуайр не сможет сыграть в ближайшем матче.

28 февраля «красные дьяволы» сыграют против «Ноттингем Форест» в рамках Кубка Англии. В преддверии поединка нидерландский наставник ответил на вопрос о кадровой ситуации в команде.

«Магуайр не сможет сыграть, – поведал тен Хаг. – Участие Бруну Фернандеша и Рафаэля Варана находится под вопросом», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо специалиста.

Вскоре после кубковой встречи «Манчестер Юнайтед» проведёт выездной матч Премьер-лиги против «Манчестер Сити». Дерби состоится 3 марта.