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Тен Хаг рассказал о травме Магуайра

27 Февраля 2024 • 21:42 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Манчестер Юнайтед
1 3.40 X 3.65 2 2.05
Через 23 ч. 56 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг заявил, что центральный защитник Гарри Магуайр не сможет сыграть в ближайшем матче.

28 февраля «красные дьяволы» сыграют против «Ноттингем Форест» в рамках Кубка Англии. В преддверии поединка нидерландский наставник ответил на вопрос о кадровой ситуации в команде.

«Магуайр не сможет сыграть, – поведал тен Хаг. – Участие Бруну Фернандеша и Рафаэля Варана находится под вопросом», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо специалиста.

Вскоре после кубковой встречи «Манчестер Юнайтед» проведёт выездной матч Премьер-лиги против «Манчестер Сити». Дерби состоится 3 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Рафаэль Варан Бруну Фернандеш Гарри Магуайр Эрик тен Хаг ещё теги

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