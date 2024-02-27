Почеттино отреагировал на слова Невилла о «лузерах»

После поражения в финале Кубка английской лиги Гари Невилл назвал «Челси» «лузерами стоимостью в миллиард». Рулевой «пенсионеров» Маурисио Почеттино дал комментарий на этот счёт.

«Я уважаю мнение каждого эксперта, у меня хорошие отношения с Гари. Но иногда, на мой взгляд, мнения могут быть несправедливыми. После 90 минут игрового времени мы были лучше «Ливерпуля» и заслуживали победы. Мы не были достаточно хороши в реализации. Всегда нужно немного удачи», - сказал Почеттино на пресс-конференции.

Ближайший матч «Челси» проведёт в среду, 28 февраля, - против «Лидса» в пятом раунде Кубка Англии.