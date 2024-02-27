​Клопп: «Мы могли проиграть финал – любой может проиграть «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал несколько слов о прошедшем финале Кубка лиги. В нём мерсисайдцы обыграли «Челси» (1:0), забив гол на 118-й минуте.

«Конечно, мы могли проиграть этот финал, мы не слепы. Но финальный матч «Челси» может проиграть любая команда. Теперь нам нужно найти способ выиграть следующий матч», - сказал Клопп на пресс-конференции.

«Я сделал 217 изменений в стартовом составе в этом сезоне? Ха-ха [смеётся]. Наш состав глубже, чем мы думали. Я много раз говорил, что без ребят нас бы здесь не было. В остальном всё нормально. Учитывая количество игр, у всех будет игровое время», - отметил немец.