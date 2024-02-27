​Почеттино обратился к фанатам «Челси» с просьбой

В среду «Челси» проведёт домашний матч против «Лидса» - команды сыграют в рамках пятого раунда Кубка Англии. Главный тренер «пенсионеров» Маурисио Почеттино попросил фанатов оказать футболистам хорошую поддержку, несмотря на воскресное поражение в финале Кубка английской лиги.

«Да, нас ждёт сложный матч. Будет аншлаг, приятная атмосфера. Я понимаю разочарование болельщиков, но нам снова нужна их помощь. «Лидс» будут поддерживать пять тысяч фанатов», - сказал Почеттино на вторничной пресс-конференции.

Матч «Челси» - «Лидс» стартует 28 февраля в 22:30 по московскому времени.