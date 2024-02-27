​Клопп: Мы не давим на молодёжь – они должны получать удовольствие

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о молодых футболистах команды. Стоит напомнить, что в воскресенье мерсисайдцы выиграли Кубок лиги, задействовав много молодых игроков из-за серьёзных кадровых проблем.

«Молодым игрокам не нужно ничего доказывать. Воскресная история была одной из лучших историй за всё время. Сыграли многие ребята, у которых ноль опыта и много таланта. Это тот опыт, который мы хотим создавать для наших парней. Нет никакого давления – ты должен получать удовольствие от того, что ты делаешь. Даже когда тебе 35, ты должен играть, как ребёнок.

Нам нужно как можно больше игнорировать кадровые проблемы и настраиваться так, чтобы нас было трудно обыграть», - сказал Клопп на пресс-конференции.