​Клопп поделился неприятными новостями о состоянии Тьяго Алькантары

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара долго восстанавливался от травмы. В начале февраля футболист сыграл пять минут против «Арсенала», после чего снова угодил в лазарет. Главный тренер «красных» Юрген Клопп не порадовал журналистов новостями об испанце – он может не сыграть в этом сезоне.

«У меня нет сроков возвращения Тьяго. Я не знаю, сможет ли он сыграть в этом сезоне. Ему сейчас нужно сделать некоторые вещи, это не краткосрочная задача. В ближайшие пару недель он не будет тренироваться», - сказал Клопп журналистам.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт в среду, 28 февраля, - против «Саутгемптона» в пятом раунде Кубка Англии.