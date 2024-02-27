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Англия. Кубок Англии

​Клопп поделился неприятными новостями о состоянии Тьяго Алькантары

27 Февраля 2024 • 17:14 Комментировать
Ливерпуль
...
Саутгемптон
1 1.45 X 4.80 2 6.40
28.02 23:00

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара долго восстанавливался от травмы. В начале февраля футболист сыграл пять минут против «Арсенала», после чего снова угодил в лазарет. Главный тренер «красных» Юрген Клопп не порадовал журналистов новостями об испанце – он может не сыграть в этом сезоне.

«У меня нет сроков возвращения Тьяго. Я не знаю, сможет ли он сыграть в этом сезоне. Ему сейчас нужно сделать некоторые вещи, это не краткосрочная задача. В ближайшие пару недель он не будет тренироваться», - сказал Клопп журналистам.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт в среду, 28 февраля, - против «Саутгемптона» в пятом раунде Кубка Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Тьяго Алькантара ещё теги

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ЛИВЕРПУЛЬ САУТГЕМПТОН
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